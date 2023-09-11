Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı'nda General Veliyev'i resmi törenle karşıladı.
Her iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk General Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı. Gürak ve Veliyev, törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katıldı.
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