Genelkurmay Başkanı Gürak, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Gürak ve Ruveyli, Genelkurmay karargahında baş başa görüşmeye geçti.
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