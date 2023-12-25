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25 Aralık 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 11:15:00

Genelkurmay Başkanı Gürak, Suudi mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: AA

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Gürak ve Ruveyli, Genelkurmay karargahında baş başa görüşmeye geçti.

Etiketler : ankara genelkurmay metin gürak suudi arabistan
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