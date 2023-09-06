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06 Eylül 2023 Çarşamba 22:35:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 22:35:00

Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler : Genelkurmay Türkiye- ABD İlişkileri görüşme
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