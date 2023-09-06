Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.