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30 Kasım 2023 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 11:31:00

Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti tarafından hazırlanan ve gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak teklifle, 1 Ocak 2014 öncesine ait tüm Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek.

Acil durumlar, rutin muayeneler, ilaçlar ve diğer sağlık hizmetlerini kapsayan Genel Sağlık Sigortası'nda borçlu durumdakiler, devlet hizmetlerine erişimde sorun yaşayabiliyor.

Mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla harekete geçildi. 1 Ocak 2014 öncesine ait tüm Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor.

Düzenleme, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 86 maddelik torba kanun teklifi içinde yer alıyor.

Mevcut durumda, 1 milyon 800 binden fazla kişinin Genel Sağlık Sigortası borcu bulunuyor.

Devletin alacak tutarı ise 1 milyar 835 milyon 604 bin lira. Teklifin kabulüyle bu tutar silinecek.

Düzenleme ile vatandaşın kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişim de kolaylaşacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifinin, gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Etiketler : gss prim borcu af
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