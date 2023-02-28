Genel Kurul'da EYT teklifinin görüşmeleri başladı
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.
Milyonlarca EYT'linin gözü kulağı yeniden Meclis'e çevrildi.
Meclis Genel Kurulu, deprem nedeniyle verilen aranın ardından EYT teklifini görüşmeye başladı.
Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik başvurusu yapılabilecek. Bu durumda EYT'lilerin ilk maaşlarının nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.
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