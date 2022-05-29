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29 Mayıs 2022 Pazar 08:49:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 08:50:00

Ankara Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu'nda HDP'liler İstiklal Marşı okumadı! Kürsüye çıkarak tepki gösterdi

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Ankara Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu'nda İstiklal Marşı okumayan HDP'lilere tepki gösterildi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) 29 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimler için bugün DSİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda 24. Olağan Genel Kurulu'nu yaptı. 8 adayın yarışacağı seçimler için yapılan Genel Kurul'a HDP'li siyasetçiler de katıldı. HDP'lilerin Genel Kurul'un açılışında okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmediği ileri sürüldü.

HDP'LİLERE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Medya Ankara'nın haberine göre, salonda bulunanlar ve başkan adayları tarafından HDP'lilerin tutumuna tepki gösterildi. Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) Başkanı Mücahit Altunok, ANMESDAY'ın ASMMMO Başkan Adayı Erkan Ilık ve ANMESDAY Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soydemir kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlıkları kabul etmediklerini ifade etti.

"ŞİDDETLE KINIYORUM VE KABUL ETMİYORUM"

Kürsüye çıkan ANMESDAY Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Altunok, HDP'lileri hedef alarak, "Açılışta İstiklal Marşı okundu. Ben İstiklal Marşı'nı okumayanları gördüm. Benim bayrağıma saygısı olmayan, İstiklal Marşı'nı okumayanları şiddetle kınıyorum ve kabul etmiyorum. Reddediyorum" şeklinde konuştu.

"BU SAYGISIZLIK VE TERBİYESİZLİKTİR"

ANMESDAY Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soydemir ise HDP'lilerin gövde gösterisinde bulunduklarını belirterek, "Selamlamadan sonra kalkıp gittiler. Bu saygısızlıktır. İstiklal Marşı okumamaları da terbiyesizliktir." ifadelerini kullandı. HDP'lilere gösterilen tepkiler salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Etiketler : ASMMMO hdp istiklal marşı Ufuk Soydemir
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