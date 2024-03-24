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"Genel Başkanım" diye seslenen CHP'liye İmamoğlu cevap verdi! Özel şekilden şekle girdi
24 Mart 2024 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 10:00:00

"Genel Başkanım" diye seslenen CHP'liye İmamoğlu cevap verdi! Özel şekilden şekle girdi

Kaynak: Star.com.tr

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CHP seçim otobüsünde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki son görüntü CHP'deki çift başlılığı gözler önüne serdi. 'Sayın Genel Başkanım' diye seslenen CHP'liye İmamoğlu cevap verdi.

CHP seçim otobüsünde İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında yapılan canlı yayın sırasında ilginç anlar yaşandı. Sultangazi'de yaşanan son görüntü CHP'deki çift başlılık iddialarını güçlendirdi.

"SAYIN GENEL BAŞKANIM" DİYE SESLENDİLER, CEVAP İMAMOĞLU'NDAN GELDİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile seçim otobüsüne binerek halkı selamladı. Seçim otobüsünde İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan CHP'li "Sayın Genel Başkanım canlı yayındayız, belki davet edersiniz Sultangazi Meydanı'na" diye seslendi. Ancak çağrıya İmamoğlu cevap verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YÜZ İFADESİ

O anlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yüz ifadesi dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları "Genel Başkan hangisi?" sorusunu gündeme getirdi.

Etiketler : chp ekrem imamoğlu özgür özel
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