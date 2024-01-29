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29 Ocak 2024 Pazartesi 13:38:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 13:38:00

Gençlik ve Spor Bakanlığının Antalya'daki tematik kış kampı başladı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi hayata geçirilen Tematik Kış Kampları kapsamında, Antalya'da "Gastronomi Kampı" düzenlendi.

Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Türkiye'nin geleceği ve gururu gençlerin, Türkiye vizyonunu daha ileri noktalara taşıyacağını söyledi.

Yemeğin sağlık bakımından önemine işaret eden Sezgin, "Gün içerisinde güzel bir yemek yediğimizde enerjimiz yükseliyor. Bu başarı için en önemli kaynak." dedi.

Sezgin, gastronominin ülkedeki üretimi de etkilediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gastronomi aslında çok önemli bir alan. Son yıllara gelinceye kadar yeterli bir farkındalık oluşturamadık. Türk mutfağını dünyaya yeterince tanıtamadık. Aslında Osmanlı'nın, Türkiye'nin çok önemli bir mutfak kültürü var. Yabancılar geldiğinde bunu fark ediyor. Dışarıda bir Meksika mutfağı, bir Fransız mutfağı, bir Çin mutfağında hep kuyruk var. Ama Türk mutfağını yeterince tanıtamadık. Fakat son yıllarda gerek televizyon programlarıyla gerek Türkiye'nin yetiştirdiği çok ünlü şeflerle bu alanda irtifa kaydettik. Bunlar bizim için çok önemli."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erdinç Karagöz de 5 gün sürecek kamplarda gençleri, iyi eğitim almış, akademik alanda başarılı, sanat, spor alanında faaliyette bulunmuş insanlarla da bir araya getireceklerini kaydetti.

Antalya'da düzenlenen "Gastronomi Kampı"nda da bu alandaki ünlü şefler, akademisyenler ve uzmanlarla gençleri buluşturacaklarını aktaran Karagöz, "Gençlere sadece yurtlarımızın değil, gençlik kamplarımızın, gençlik merkezlerimizin ve spor tesislerimizin de kapıları açık." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Türkiye Yüzyılı'nın, gençlerin yüzyılı olduğunu söyleyerek, "Bu ve buna benzer tüm çalışmalarımızla sizleri geleceğe hazırlamaktan, elimizin değdiği son bir genç kalıncaya kadar vazgeçmeden, yorulmadan devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, Türk ve dünya mutfağı konulu sunum gerçekleştirdi.

Farkı şehirlerde öğrenim gören 120 öğrenci, 2 Şubat'a kadar sürecek tematik kampta hem gastronomi alanındaki önemli isimlerle buluşacak hem de bulundukları kentin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı yakalayacak.

Kampta ayrıca akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, bilgi yarışması ve sinema gösterimi gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı antalya tematik kış kampı
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