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26 Ekim 2023 Perşembe 11:38:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 11:38:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Aydın KYK Yurdundaki asansör kazasıyla ilgili inceleme sürüyor

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." görüşlerine yer verildi.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı aydın kyk asansör kaza
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