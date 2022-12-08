Gençlik Endülüs'te buluşacak!

Ortaokul, lise ve üniversiteli gençler için projeler üreten TÜGVA, AB ve Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle "Endülüs'te Buluşalım" projesini hayata geçirdi. Almanya, Fransa, Avusturya, İspanya ve Türkiye'den 13-30 yaş arası 50 gencin bir araya geleceği projenin lansmanı, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezinde düzenlendi.

BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ PROJEYE BAŞVURUDA BULUNDU

Lansmana, başvuru yapan bini aşkın öğrenci fiziki ve online olarak katılım sağladı. Programın konukları arasında TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.

Tanıtım videolarının izletilmesi ile başlayan program, konukların konuşmaları ile devam etti ve kura ile Endülüs'e gitmeye hak kazanan öğrenciler belirlendi. Kazanan öğrenciler, proje kapsamında 13-17 Şubat 2023 tarihleri arasında İspanya'ya yolculuk yaparak, 5 günlük programı tamamlayacaklar.