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10 Ekim 2022 Pazartesi 15:59:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 15:59:00

“Gençlik Burada” Buluştu!

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TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) gelenekselleştirdiği “Gençlik Buluşmalarının” 6.sını, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve 81 ilden 25 bin gencin katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Güne Ayasofya Camii'nde sabah namazında buluşarak başlayan gençler, ardından Gençlik Buluşması'ndaki yerlerini aldılar.

Ebuzer Aktaş'ın sunumuyla gerçekleştirilen programda; Serdar Tuncer, Resul Aydemir ve Grup Aksiyon da sahne aldı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Fatma Betül Sayan Kaya, TÜGVA YİK Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, birçok STK Temsilcisi ve birçok üst düzey isim de katılım gösterdi.

başta olmak üzere birçok üst düzey isim de katıldı.

Kardeşlik, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu programda, gençlerin enerjisi ve coşku dolu dakikalar geçirildi.

YENİ HEYECAN, YENİ BAŞLANGIÇLAR...

TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu'nun da gerçekleştirildiği programda; Başkan Enes Eminoğlu görevini Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci'ye devretti. Görev devri ile beraber TÜGVA'nın yeni Yönetim Kurulu da açıklanmış oldu.

Görev süresi boyunca gençlerle olan güzel anılarından bahseden Başkan Enes Eminoğlu: "Bizler, bu mücadeleyi bir bayrak yarışı olarak gördük. Artık, emaneti devretmenin vakti geldi. Bu bayrağı teşkilatımızdan gelen kıymetli dava arkadaşım İbrahim Beşinci kardeşime sizlerin huzurunda kalbim mutmain bir şekilde emanet ediyorum. Yeni dönemde vakfımızın çok daha iyi bir noktaya geleceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile yeni dönemde görev alacak bütün kardeşlerimize de başarılar diliyorum." sözleriyle görevini devretti.

Görevi devralan yeni Başkan İbrahim Beşinci ise: "Biz bu genel kurulda bir ailenin fertleri gibi birleşmiş bulunmaktayız. Bu aile, TÜGVA kardeşlik ailesidir... Müslüman kardeşliği boş bir söz değil, Kuran-ı Kerimde Rabbimizin apaçık emridir, Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emr olunduğumuz üzere kardeşlik çizgisinde yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bu yol hak yoludur, çetindir; menzili, mücadelesi derindir! Bu kutlu yolda Cumhurbaşkanımız gibi bir liderle ve serden geçen kardeşlerimle yürüyecek olmanın onurunu yaşıyorum." sözleriyle gençlere seslendi.

"TÜGVA, bu ülkenin en önemli kurumsal markalarından biridir."

"Bugün TÜGVA, 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleriyle, bünyesindeki 41 yurt, 40 icathane, 80 kıraathane, 300 gençlik merkeziyle, 300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi hâline gelmiştir." Diyen Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine "TÜGVA, bu ülkenin ve dostlarının gençlerini, milletimizin ve onunla birlikte tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince ve birikime sahip kılmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biridir." şeklinde devam etti.

Etiketler : Güne Ayasofya Camii TÜGVA Kuran-ı Kerim Başkan Enes Eminoğlu
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