Gençlerden dünya liderlerine mektup: Filistin'de soykırımı durdurun

Lise öğrencileri dünya liderleri, sanat ve spor camiasının ünlü isimlerine mektup yazarak Filistin'deki soykırımın acilen durdurulmasını istedi. Gençler, taleplerini içeren mektupları Sirkeci Büyük Postane'den liderlerin adreslerine postaladı.

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin'de devam eden saldırıların bir an önce sona ermesi ve barış çağrısıyla 150 dünya liderine mektup yazdı. Mektup yazılan isimler arasında Almanya Başbakanı Olof Scholz, Macaristan Başbakanı Katalin Novak ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bulunuyor. Futbolculardan da Ronaldo, Neymar, Messi gibi isimler yer alıyor. Sirkeci'de bulunan Büyük Postane önünde basın açıklaması yapan gençler, ardından mektuplarını posta yoluyla liderlere iletti.

DÜNYA BARIŞINI GENÇLER TESİS EDECEK

Programda bir açıklama yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, dünyayı düzeltecek ve dünya barışını tesis olacak kişilerin gençler olduğunu söyledi. Gençlerin dik duruşlarıyla, dünya liderlerine çağrılarıyla hem Filistin'deki zulmün sona ermesine hem de dünya barışının sağlanmasına ilişkin bir adım attıklarını kaydeden Ceylan, "Gençlerimiz dünya liderlerini barışa katkı sağlamaya davet ettikleri mektuplarını hazırladılar. Bizler de dünya liderlerine çağrımızı yineliyoruz; ayağa kalksınlar, korkmasınlar, zulme karşı dik dursunlar. Çünkü biz özgür, huzurlu, barışçıl bir dünyada gençlerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Filistinli çocukların da yaşama hakkı var. Onların da güzel günleri görme, gülme hakkı var. Biz hep beraber çocukların güleceği, annelerin mutlu olacağı bir dünya istiyoruz" diye konuştu.

YÜREK ACISINI DURDURUN!

Gençlerle birlikte mektupları postalamak üzere postaneye gelen edebiyat öğretmeni Nabi Küçük de "Dünya artık küçük bir köye döndü, bir tarafı kanarken diğer yerlerinin huzur içinde olması mümkün değil" dedi. Kendilerinin de "Yaşananlar karşısında ne yapabiliriz?" diye düşünürken devlet başkanlarına, sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerine mektup iletmeyi planladıklarını aktardı. "Dünya nereye gidiyor" diye soran Küçük, Bu çağda 23 bin insan katledildi, bunların çoğu kadın ve çocuk. Yüreğimiz kan ağlayarak izliyoruz. Dünya liderlerine sesleniyorum. İzlemeyin, elinizden ne geliyorsa yapın, dünyanın bu kanayan yarasını durdurun. Yürek acısını durdurun" ifadelerini kullandı.

MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDAYIZ

Gençler ise yazdıkları mektuplar ve pankartlarıyla yaşananlara tepki gösterdikleri eylemde iki dilde basın açıklaması yaptı. Hafız Kerem Bulut'un yaptığı İngilizce basın açıklamasından sonra Türkçe basın açıklamasını yapan Mustafa Sami Lale, "Bugün Gazze'de yaşanan zulme karşı tepkimizi ortaya koymak için geldik. Dünya liderlerine mektubumuzu ileteceğiz. Biz sesimizi çıkarıyoruz, inşallah diğer dünya liderleri de seslerini çıkarırlar bu zulme karşı. Bugün onurluyuz çünkü biz mazlumun yanında, zalimin karşısındayız" diye konuştu.