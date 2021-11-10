Usta oyuncu Şener Şen, genç oyuncularla birlikte görüntülendi. Akşam saatlerinde Dasdas Sahne'de gerçekleşecek olan 'Zengin Mutfağı' adlı oyunu için saatler öncesinde provaya gelen usta oyuncu, 'Benim genç arkadaşlarım' diye takdim ettiği oyuncular, Gizem Ergün ve Onur Kaya ile birlikte gazetecilere poz verdi. Şen, "Gençler bizim geleceğimiz. Sahne öncesi genç arkadaşlarımla yemeğe gidiyoruz" dedi.