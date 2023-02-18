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18 Şubat 2023 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 16:15:00

Genç Kızılay depremzedelere 37 milyon öğün sıcak yemek ulaştırdı

Kaynak: AA

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Genç Kızılay gönüllüleri tarafından deprem bölgesinde bugüne kadar 37 milyon öğün sıcak yemek depremzedelere dağıtıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Genç Kızılay gönüllüleri deprem bölgesinde vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, depremin etkili olduğu illerde günlük 4 binden fazla gönüllünün faaliyette bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin her tarafından gönüllülerin depremzedelerin yardımına koştuğunu belirten Çalışkan, Genç Kızılay adına dönüşümlü olarak faaliyetlere katılan gönüllülerin sayısının depremden bu yana 60 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Genç Kızılay'ın afette verdiği en büyük desteğin sıcak yemeği depremzedelere ulaştırmak olduğunu kaydeden Çalışkan, ayrıca gelen yardımların depolardan alınarak dağıtılmasında önemli katkı sağladıklarını aktardı.

Çalışkan, şöyle konuştu:

"Sadece Kahramanmaraş'ta günlük sıcak yemek sayımız 800 bin. Depremden bu yana Kahramanmaraş'ta verdiğimiz öğün sayısı 9 milyon, 10 ilde ise 37 milyon civarında. Çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla sadece evler değil, yollar da ciddi hasar aldı. Şehir merkezinde dağıtım noktalarımız var. Yardımlarımıza ulaşamayan vatandaşlarımıza da aldığımız çağrılarla sürekli yardım götürüyoruz. Özellikle ulaşımda güçlük çekilen köylere düzenli yardım götürüyoruz."

Amaçlarının depremzedelerin ihtiyacını karşılamak ve yardımları ulaştırmak olduğunu dile getiren Çalışkan, "Burada faaliyette bulunan birçok arkadaşımızın daha önce afet tecrübesi var. Bu arkadaşlarımızın olayı özümsemesi biraz daha hızlı oluyor. Depremzedelerin ihtiyacını çözümleyecek şekilde yardım götürebilmek ve onların mutluluğu ve acısını paylaşabilmek bambaşka duygu." ifadelerini kullandı.

Depremde yakınlarını kaybeden ve enkaz altından çıkan gönüllerinin de bulunduğunu ifade eden Çalışkan, bu gönüllülerin de yardımlara destek sağladığını sözlerine ekledi.

Etiketler : genç kızılay gönüllü depremzede deprem bölgesi asrın felaketi

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