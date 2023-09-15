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15 Eylül 2023 Cuma 16:02:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 16:02:00

Genç İş İnsanı İbrahim Kocademir: “İkinci el araç fiyatları yüzde 10-12 oranında düştü”

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Son dönemde Türkiye'de otomobil fiyatlarındaki hızlı yükseliş, birçok sürücü ve yatırımcıyı endişelendirmişti. Ancak, ikinci el otomobil piyasasında yaşanan son gelişmeler, araç fiyatlarında beklenmedik bir düşüşü ortaya koyuyor. Poyraz Motors İşletmesi'nin başkanı İbrahim Kocademir'e göre, sektör dışı alım satımların azalmasıyla ikinci el otomobil fiyatları yüzde 10-12 oranında geriledi.

Kocademir, bu düşüşün arkasındaki temel nedenleri açıklarken, "İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi. Sektör dışı alım satımların azalmasıyla ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 10 ila 12 oranında geriledi. Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatların daha da geri gideceği belirtiliyor" dedi.

"ARTIK MÜŞTERİ İSTEDİĞİ ARACI BULABİLECEK"

Bu düşüşün bir diğer etkisi, ikinci el ve sıfır otomobillerin artık yatırım aracı olarak görülmemesi. Kocademir, "Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yükseğe satmak için bekliyordu. Bu nedenle sektör dışında alım satım çok fazlaydı ve bu da fiyatları etkiliyordu. Ancak önleyici tedbirlerle beraber bu talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır olan istediği bir aracı bulabilecek" şeklinde konuştu.

"OTOMOBİL SEKTÖRÜ YENİDEN CANLANACAK"

Kocademir, şu anda otomobil sektörünün durağan bir dönem yaşadığını ifade ederken, "Otomotiv piyasası bazı dönemlerde durgun olur, bazı dönemlerde ise hareketlenir. Şu anda ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10-12'lik bir gerileme söz konusu. Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatlar daha da geriledi. Ancak bu dönem geçicidir ve önümüzdeki aylarda otomobil sektörünün yeniden canlanacağını düşünüyorum" şeklinde açıklamalarına devam etti.

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat düşüşü, otomobil alıcıları için olumlu bir gelişme olarak görünüyor. Ancak, bu düşüşün ne kadar süreceği ve otomobil sektörünün ne zaman hareketleneceği yakından takip edilen konular arasında bulunuyor.

Etiketler : İbrahim Kocademir OTOMOBİL PİYASASI OTOMOTİV SEKTÖRÜ
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