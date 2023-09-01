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01 Eylül 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 09:45:00

Gemi adamları iaşe bedeli 170 lira oldu

Kaynak: AA

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İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 98 liradan 170 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 16 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 170 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 98 lira veriliyordu.

Etiketler : çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı gemi adamları iaşe bedeli
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