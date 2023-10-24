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24 Ekim 2023 Salı 08:04:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 08:04:00

Gelincikler de can dost oldu

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Avrupa'da sıklıkla evlerde beslenen gelinciklerin Türkiye'de de "ev hayvanı" kapsamına alınmasının ardından yurt içinde kimliklendirilen gelincik sayısı her geçen gün artıyor.

Avrupa'da sıklıkla evlerde beslenen gelinciklerin Türkiye'de de "ev hayvanı" kapsamına alınmasının ardından yurt içinde kimliklendirilen gelincik sayısı her geçen gün artıyor. "Dağ gelinciği" ya da "Feret" adıyla da bilinen gelinciklerden biri olan Jojo da kimliklendirilmiş ev hayvanları arasında. İstanbul Gaziosmanpaşa'da, yazar Özlem Altuntaş ile yaşayan Jojo, henüz 3 aylıkken geldiği evde 3 yıldır hayatını sürdürüyor.

Etiketler : Avrupa ev hayvanı Dağ gelinciğ gelincik evcil hayvan gelincik kimliklendirme Türkiye'de gelincik evleri
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