Gelincikler de can dost oldu

Avrupa'da sıklıkla evlerde beslenen gelinciklerin Türkiye'de de "ev hayvanı" kapsamına alınmasının ardından yurt içinde kimliklendirilen gelincik sayısı her geçen gün artıyor. "Dağ gelinciği" ya da "Feret" adıyla da bilinen gelinciklerden biri olan Jojo da kimliklendirilmiş ev hayvanları arasında. İstanbul Gaziosmanpaşa'da, yazar Özlem Altuntaş ile yaşayan Jojo, henüz 3 aylıkken geldiği evde 3 yıldır hayatını sürdürüyor.

