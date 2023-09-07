Gelin otobüsü
Eskişehir'de evlenen bir çift gelin arabası yerine 50 kişilik yolcu otobüsü süsletti.
Eskişehir'de evlenen bir çift gelin arabası yerine 50 kişilik yolcu otobüsü süsletti. Hazırladıkları 'Gelin Otobüsü' ile gelin alıcı yapan ve dünya evine giren çiftin düğünü, görenlerin ilgisini çekti. Sosyal medyada defalarca paylaşılan otobüsün fotoğrafı, yüzlerce beğeni aldı.
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