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12 Nisan 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 12:30:00

Gelibolu'ya bu yıl 5 milyon ziyaretçi bekleniyor

Kaynak: İHA

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın, hem Türkiye'nin hem dünyanın çok büyük bir buluşma noktası olmaya devam ettiğini ve bu yıl Tarihi Alan'a 5 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen "Çanakkale Geçilmez" destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları'nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale Ruhu'nu ve Çanakkale Destanı'nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

"TÜRK MİLLETİNİN KALBİ ÇANAKKALE'DE ÇARPIP DURUYOR"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek istediklerini söyledi.

Tarihi Alan'ın hem Türkiye'nin, hem de dünyanın bir buluşma noktası haline geldiğini belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan her yıl olduğu gibi, bu yıl da büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. 2023 yılında yaklaşık 4 milyon civarında ziyaretçiyi Çanakkale Tarihi Alan da misafir etmiştik. Bu yıl tahminlerimiz 5 milyon civarında ziyaretçinin Çanakkale Tarihi Alan da ziyaret gerçekleştireceği yönünde. Zaten Türk milletinin kalbi Çanakkale'de çarpıp duruyor. Çanakkale deyince Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar ve hemen hemen her evde mutlaka Çanakkale gündem olur" dedi.

"ÇANAKKALE HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ"

Kaşdemir şunları söyledi:

"Çanakkale hepimizin ortak değeri ve Çanakkale bizim Çanakkale'miz. Çünkü her memleketten, her aileden, her evde mutlaka Çanakkale Savaşı ile alakalı ya bir şehit ya bir gazi çıkmıştır. Dolayısıyla Çanakkale her bir memleketin köşesinde mutlaka gündem olmaktadır. Çanakkale Ruhu Türk milletinin kalbinde, beyninde, DNA'sında, kromozomların da vardır, var olacaktır. Çanakkale sevgisi Türk milletinin evlatlarının da Çanakkale'ye koşarak gelmelerine vesile oluyor. Çanakkale Ruhunu hissetmelerini sağlıyor.

Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak burada gelen ziyaretlerimizin Çanakkale Ruhunu daha iyi hissetmeleri, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, daha iyi anlamaları, Çanakkale Savaşlarını daha idrak etmelerini, Çanakkale ruhu denen yüksek karakterli duruşunu daha iyi gömmelerini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz."

Etiketler : çanakkale savaşları çanakkale zaferi tarihi gelibolu yarımadası
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