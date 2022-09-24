24 Eylül 2022 Cumartesi 10:34:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 10:36:00
Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar...
29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İznik'te gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV'de İbrahim Güneş'in sorularını yanıtlıyor
29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İznik'te gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV'de İbrahim Güneş'in sorularını yanıtlıyor
- Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar...
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