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24 Eylül 2022 Cumartesi 10:34:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 10:36:00

Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar...

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29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İznik'te gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV'de İbrahim Güneş'in sorularını yanıtlıyor

29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İznik'te gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV'de İbrahim Güneş'in sorularını yanıtlıyor

Etiketler : Başkanı Bilal Erdoğan 29 Eylül - 2 Ekim İznik İbrahim Güneş
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