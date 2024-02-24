Gelecek Partisi'nden 50 kişi istifa edip AK Parti'ye katıldı

Seçimlere 35 gün kala Bağcılar'da Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda toplu istifa yaşandı. Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve yönetimin tamamı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçme kararı aldı. Partiye geçen 50 kişi için Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı binasında rozet takma töreni düzenlendi. Programa; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti ilçe teşkilatı mensupları da katıldı.

"MÜCADELEMİZE GÜÇ KATTINIZ"



AK Parti'ye yeni katılanlara teşekkürlerini ileten Kabaktepe, "İstanbul'umuzun geleceği için Türkiye'mizin geleceği için omuz omuza mücadelemize güç ve enerji kattınız. Hele seçim atmosferinde Bağcılar'ın yüzde 70 rekoruna büyük bir destek olacaksınız. Sizi hem tebrik ediyor hem de durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

"BÜYÜK BİR MÜCADELENİN ORTAĞI OLACAĞIZ"

Güzel ve anlamlı bir günde bir arada olduklarını söyleyen Özdemir ise "Ailemize hoş geldiniz. Bizim gençlik kollarımızın bir sloganı var. 'Bağcılar bir oldu gümbür gümbür geliyor'. Bir olduk, beraber olduk gümbür gümbür geliyoruz. Yük olmaya değil yük almaya geldik. İstanbul'un yükünü de hafifletmenin adına büyük bir mücadelenin ortağı olacağız. Bağcılar'da rekor, İstanbul'da Murat Kurum diyoruz" diye konuştu.

"DOĞRU İNSANLARLA YÜRÜMEYE KARAR VERDİK"

Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaplan, "Doğru saflarda, doğru insanlarla birlikte yol yürümeye karar verdik. İnşallah bundan sonraki süreçte Bağcılar ve İstanbul genelinde Türkiye'ye çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Şu anda burada 50 arkadaşımız mevcut ancak bizimle hareket eden 150 arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.

Kaplan, parti değiştirmelerindeki sebebe ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Bizi etkileyen en özel durum İstanbul'daki kötü yönetime dur demek ve Bağcılar'daki genç, dinamik belediye başkanımızla birlikte yol yürüme isteğimiz. Onunla birlikte Bağcılar özelinde İstanbul'a güzel hizmetler verebilmektir. Abdullah başkan gençlerin en sevdiği başkandır. Bizlerin de gönlünün başkanı. Kendisini çok seviyoruz. Başkanımızla Bağcılar'da, Murat Kurum'la İstanbul'da mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonunu güzel şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" diye cevap verdi.

Konuşmaların ardından yeni AK Partililere rozetlerini Kabaktepe, Özdemir ve Tüysüz taktı.