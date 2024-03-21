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Gelecek Partisi, AK Parti'ye destek için adayını geri çekti
21 Mart 2024 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 15:53:00

Gelecek Partisi, AK Parti'ye destek için adayını geri çekti

Kaynak: Star.com.tr

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Şanlıurfa'da Gelecek Partisi, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü desteklemek için adayını geri çekti.

Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da AK Parti'nin Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü desteklemeye karar verdi.

İl Başkanı Hidayet Baysal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Zeynel Abidin Beyazgül'e destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ak parti gelecek partisi şanlıurfa
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