VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turizm Teknolojileri Yarışması Ülkemizin Tanıtımında Fark Yaratacak
Geleceğin yöneticileri mezun oldu
Rus ordusu başkente çevresinde!
Zelensky Batı'ya sitem etti
Macron'dan sert çıkış: İki yüzlü davrandı
Türk İHA'larına övgü: Harikalar
NATO'dan Ukrayna zirvesi
Martta maskesiz gezebiliriz
Rusya'ya ait İHA böyle imha edildi
Ukrayna: Ülkeden ayrılmaları yasaklandı
Rus füze saldırıları yeniden başladı
Tehlikeli üç senaryo!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Setlerden sahnelere transfer
Akpınar'ın davası yeniden görülecek
Belçika'dan misafirlerini gezdirdi
Eşi en ön sırada
Şükran nişandan sonra değişti
Aşık olmayı unutum
Kalçada kireçlenme hareketleri kısıtlar
Yağlı beslenme safra kesesi taşı yapıyor
Egzamayı önleyen 8 tüyo
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 25 Şubat
Bulanık görme 'şeker'den olabilir
25 Şubat 2022 Cuma 12:14:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 12:14:00

Geleceğin yöneticileri mezun oldu

ABONE OL

Türkiye Gençlik Vakfı Girişimcilik Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen ‘'Genç Yönetici Okulu'' projesinin mezuniyet programı, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun da katılımıyla, Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleşti.

Yönetici adayı gençlerin, yöneticiliğin bilgi ve becerilerini kazanmalarını hedefleyen Türkiye Gençlik Vakfı; gençleri ''Genç Yönetici Okulunda'' bir araya getirdi. Yüzlerce başvuru alan programa, mülakatlar sonucu belirlenen 50 öğrenci katılım sağladı. 8 haftalık eğitimde; Kadir Gurbetçi, Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Cem Öğretir, Cengiz Demir, Mehmet Koç, Ömer Şengüler, Nurullah Er, Prof. Dr. Cemal Zehir, Doç. Dr. Naci Efe, İbrahim Oral Emül, Sevda Keskin ve Abdulaziz Yılmaz ile bir araya gelen gençler, eğitim sürecini oldukça verimli geçirdi.

'TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI SİZİ DESTEKLEMEK İÇİN BURADA'

Mezuniyet programının açılışında, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan yönetici adayı gençlere hitap ederek: ''Türkiye Gençlik Vakfı sizin hayallerinizi gerçekleştirmenizi, enerjinizi sonuçlara çevirmenizi desteklemek için burada. Bu program belki sizin bir başlangıç. Bundan sonra daha iyi programların, daha çok gencimize ulaşması için sizler de artık destekçi olacaksınız. İnşallah bu program nice yıllar devam eder ve bu programlarda yetişen arkadaşlarımızın yaptığı nice büyük işler ile hep birlikte gurur duyarız. Hep birlikte ümmetin yüzünün güldüğünü görürüz inşallah. Türkiye Gençlik Vakfı'na, sizlere ders veren, katkı sağlayan bütün büyüklerimize ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum.'' dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise konuşmasında: ''Genç Yönetici Okulumuz kültleşmiş projelerimizden biri haline geldi. Bu yıl 5.'sini gerçekleştirdiğimiz projemiz ile yönetici adayı gençlerimizin; yöneticiliğin bilgi ve becerilerini kazanmalarını hedefledik. Yüzlerce başvuru aldık ve mülakatlar sonucunda belirlenen 50 öğrencimiz ile 8 hafta süren eğitim programında bir araya geldik. ''Genç Yönetici Okulu'' programımız ile gençlerimiz, kariyer ve liderlik yolculuklarında başarılı olmuş iş insanlarıyla tanışarak tecrübelerinden istifade ettiler.'' dedi ve konuşmasını, programa katılan gençleri tebrik ederek tamamladı.

20-30 yaş arası genç yönetici adaylarına ve deneyim kazanarak liderlik vasıflarını geliştirmek isteyen herkese açık olan ''Genç Yönetici Okulunun'' 2021 mezuniyet programı; Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun gençlere sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi.

Etiketler : Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan Enes Eminoğlu
Anneliği çok abartıyorum

Anneliği çok abartıyorum
Burak Kut idolüm

Burak Kut idolüm
Filtre mi? estetik mi?

Filtre mi? estetik mi?
Mihriban güçlü bir kadın

Mihriban güçlü bir kadın
Bir milyonluk reklam

Bir milyonluk reklam
Tiyatro karın doyurmuyor

Tiyatro karın doyurmuyor
Anlamsız tepki

Anlamsız tepki
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Mor menekşe

Mor menekşe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER