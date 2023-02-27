Geleceğin liderleri Avusturya eski Cumhurbaşkanı Fischer ile bir araya geldi

Geleceğin liderleri Avusturya eski Cumhurbaşkanı Fischer ile bir araya geldi

Islam Isbirligi Gencligi Forumu (ICYF) tarafndan organize edilen Gelecegin Liderleri Yonetici Program'nn (Future Leaders Executive Program-FLEP) ilk konugu Avusturya eski Cumhurbaskan Heinz Fischer oldu. Fischer, "Ozellikle genclerin katldg boyle uluslar aras etkinliklerde, farkl gorus ve fikirlerin aktarlmasn onemli buluyorum" dedi.

Islam Isbirligi Teskilat (IIT) uye devletlerin cat genclik kurulusu olarak faaliyet gosteren ICYF, genclerin uluslararas isbirligi icinde sosyal, ekonomik ve kulturel kalknma vizyonuyla hukumetler ve farkl ulkelerden sivil toplum kuruluslaryla isbirligi icin bir dizi etkinlik duzenliyor. 2021 ylnda Birlesmis Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde gozlemci olarak yer alan ICYF, simdi de dunyann onde gelen liderlerini gelecegin liderleriyle bir araya getiriyor.

ICYF tarafndan organize edilen Gelecegin Liderleri Yonetici Program –FLEP kapsamnda devlet ya da hukumet baskanlar, kdemli bakanlar, saygn uluslar aras kuruluslarn baskanlar Istanbul'da tum bir gun boyunca Chatham House kurallar cercevesinde katlmclarla bulusuyor.

Conrad Istanbul Bosphorus Hotel'de gerceklesen programn ilk konugu Avusturya eski Cumhurbaskan Heinz Fischer oldu. ICYF Baskan Taha Ayhan'n ev sahipliginde gerceklestirilen toplant oncesinde acklama yapan Fischer, Turkiye'deki depremlerde yasamn yitirenler icin bassaglg diledi. Avusturya hukumetinin ksa bir sure icinde kurtarma ekiplerini, gerekli techizatlar ve yardm malzemelerini deprem bolgesine ilettigini soyledi.

Fischer, FLEP programyla ilgili olarak da "Istanbul cok guzel bir sehir ve cok iyi organize bir programa davet edildigim icin cok mutluyum. Bircok ulkeden profesyonellerden olusan katlmclarla bircok deneyimi paylasacagz. Boylesi uluslar aras etkinliklerde, farkl gorus ve fikirlerin aktarlmasn onemli buluyorum. Istanbul'daki bu ozel etkinlige daveti icin ICYF Baskan Sayn Taha Ayhan'a tesekkur ederim" dedi.

ICYF Baskan Taha Ayhan da katlmndan dolay Avusturya eski Cumhurbaskan Fischer'e tesekkurlerini ileterek, "FLEP, uzun soluklu bir program ve bu programn ilk ayagn Cenevre'de duzenledik. Istanbul'daki programn ilk oturumunda Sayn Fischer'i agrlamaktan mutluluk duyuyoruz. Program 5 ay surecek ve her ay 2 ust duzey Avrupal lideri agrlayacagz. Genclere ilham olmas icin duzenledigimiz bu programda, bu isimlerin hem tecrubelerinden hem fikirlerinden yararlanacagz" dedi.

Konusmalarn ardndan toplantya gecildi.

DENEYIMLI INGILIZ BAKAN HOON DA FLEP'E KONUK OLACAK



FLEP'in ikinci konugu ise yarn Ingiltere eski Savunma Bakan Geoffrey William Hoon olacak.Tonny Blair'in basbakanlg doneminde 1999-2005 yllar arasnda Savunma Bakan olan Hoon, Gordon Brown hukumetinde 2005-2006 yllarnda Avrupa Bakan, 2008-2009 yllarnda da Ulastrma Bakan olarak gorev yapt. Program katlmclar, deneyimli siyasetciyle diplomas, lojistik, ulastrma ve ulkeler aras diyalog gibi bir cok konuda fikir alsverisinde bulunma frsat yakalayacak.

Zannier ve Leterme Mart aynda Istanbul'da

Her ay iki isimle devam edecek olan FLEP'in Mart ayndaki konuklar ise Avrupa Guvenlik ve Isbirligi Teskilat (AGIT) eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier ve eski Belcika Basbakan Yves Leterme olacak.

Uzun yllar BM Genel Mustesarlg gorevinde bulunan Zannier, 2011-2017 yllar arasnda AGIT Genel Sekreteri, ardndan da 2017 - 2020 yllar arasnda AGIT Ulusal Aznlklar Yuksek Komiseri olarak gorev yapt. FLEP kapsamnda 24 Mart 2023'te ICYF'in konugu olarak Istanbul'a gelecek olan Zannier, guvenlik, catsmalarn onlenmesi ve kriz yonetimi konularnda cesitli yaynlarn yazardr.

Belcika eski Basbakan Yves Leterme de 25 Mart 2023'te ICYF'in konugu olarak FLEP katlmclaryla bir araya gelecek.