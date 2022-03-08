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08 Mart 2022 Salı 11:52:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 11:52:00

Geleceğin hukukçuları için tarihi kamp

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Ortaokul sıralarından üniversite sıralarına kadar gençler için düzenledikleri çeşitli projelerle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı, bir proje ile daha adından söz ettirdi. Hukuk okuyan öğrenciler için ‘'Hukuk Akademisi Kış Kampı'' düzenleyen Türkiye Gençlik Vakfı'nın programında, alanında uzman isimler gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı Üniversite Koordinatörlüğü tarafından hukuk okuyan üniversiteli öğrenciler için ''Hukuk Akademisi Kış Kampı'' düzenlendi. 5 – 6 Mart tarihlerinde, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez'de gerçekleşen programa 250 öğrenci katıldı. Hak, hukuk, insan hakları, adalet gibi konular çerçevesinde işlenen derslere alanında uzman isimler katılım sağladı. Kampın ilk gününde: Hukuk Vakfı Başkanı Av. Muharrem Balcı, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mehmet Akif Aydın ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Av. Uğur Yıldırım öğrencilerle buluştu.

PROGRAM ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ ANISINA DÜZENLENDİ

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen programın ikinci gününde ise İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Abdullah İslamoğlu, Cihannüma Yönetim Kurulu Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, Ziraat Katılım Bankası Kurumsal İletişim Daire Başkanı Gökhan Esenyel, 64. ve 65. Hükümetler Gümrük ve Ticaret Bakanı, Malatya Milletvekili Av. Bülent Tüfenkci gençlere hitap etti. Kapanış programında konuşma yapan Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu ise: ''Gençlerimiz ''Hukuk Akademisi Kış Kampımız'' ile birbirinden kıymetli isimlerle bir araya geldi, tanışma fırsatı buldu. Gençlerle bir araya gelmek amacıyla vakitlerini ayıran hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum '' dedi ve öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından program sona erdi.

Etiketler : Gökhan Esenyel Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu
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