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Geleceğin "Güzelses"leri keşfedilecek

Geleceğin "Güzelses"leri keşfedilecek

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünce depremin öğrenciler üzerinde yarattığı travmanın giderilmesi ve kentin yetiştirdiği sanatçı Celal Güzelses'ten esinlenilerek iyi seslerin belirlenmesi için 17 ilçede yarışma düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve liselerin katıldığı yarışmada türküler seslendiren öğrencilere öğretmenleri de sazlarıyla eşlik etti. Seçmelerde birinci seçilen öğrenciler, 1 Nisan'daki il finalinde yarışacak.