VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam!
ABD polisinden Filistin'e destek gösterisine müdahale
Çin'in Çüeçiao-2 uydusu fırlatıldı
Gazze'nin kuzeyine denizden yardım ulaştı
"İsrail çöküş taşıyor"
Tunus'ta 1467 mahkum affedildi
20 Mart 2024 Çarşamba 06:56:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 06:56:00

Geleceğin "Güzelses"leri keşfedilecek

ABONE OL

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünce depremin öğrenciler üzerinde yarattığı travmanın giderilmesi ve kentin yetiştirdiği sanatçı Celal Güzelses'ten esinlenilerek iyi seslerin belirlenmesi için 17 ilçede yarışma düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve liselerin katıldığı yarışmada türküler seslendiren öğrencilere öğretmenleri de sazlarıyla eşlik etti. Seçmelerde birinci seçilen öğrenciler, 1 Nisan'daki il finalinde yarışacak.
Etiketler : diyarbakır güzelses yarışma
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX