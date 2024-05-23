23 Mayıs 2024 Perşembe 07:01:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 07:01:00
Geçmişe götüren bakkal
Ordu Altınordu ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi'nde, amcasından devraldığı bakkal dükkanını 50 yıldır sürdüren Aydın Bektaş, bir gün bile sakal tıraşı olmadan, takım elbise giymeden ve kravat takmadan iş yerinin kapısını açmıyor.
72 yaşındaki Aydın Bektaş, görünümüyle insanların takdirini toplarken, bunu kendisine ve insanlara olan saygısından yaptığını belirtiyor. Bektaş'ın mahalle sakinlerinin takdirini kazanan bu tutumu esnaf gençlere de örnek oluyor.