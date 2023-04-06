Geçici prefabrik konutlar teslim ediliyor

Adıyaman'da inşa edilen çelik sistem geçici prefabrik konutlar depremzedelere teslim edilmeye başladı.

IHA'da yer verilen habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından Adıyaman'ın güneyindeki Vartana mevkiinde toplam 2 bin 588 adet geçici prefabriğin yapımı sürüyor. Konutların yapımı sürerken, tamamlanan konutlar ise depremzede vatandaşlara verilmeye başlandı. Vartana'da yapılacak olan 2 bin 588 konuttan tamamlanan 238 geçici prefabrik konuttan 102'sinin sahipleri belli oldu. AFAD görevlileri tarafından konutları belirlenen depremzede vatandaşlara anahtarları teslim edildi.

Konutların anahtarını alan vatandaşlar, "Bu zor günlerimizde hep bizim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Çadırlarda kalmak zor oluyordu. Prefabrik konutlara kavuştuğumuz için çok mutluyuz" şeklinde ifadeler kullandı.

Yapımı süren 1+1 konutlar 27 metrekare olup, içerisinde depremzedelerin ihtiyaç duyacağı tüm eşyalar bulunuyor. Geçici konutların yapıldığı yerde sadece konut değil, cami, sosyal donatılar, park alanları ve çocuk oyun alanları da olacak.