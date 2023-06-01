“Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiası yalanlandı
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan “Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin Belgesine sahip sığınmacılar, bulundukları şehir dışında ikamet edememektedir." ifadeleri kullanıldı.
Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor" iddiası yalanlandı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan "Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Cumhuriyeti ikamet izin Belgesine sahip sığınmacılar, bulundukları şehir dışında ikamet edememektedirler. Başka şehre gitmek isteyen geçici koruma altındaki sığınmacıların, bulundukları şehirde İl Göç idaresi Müdürlüğüne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almaları zorunludur. "Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor" iddiası doğru değildir."
��"Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 1, 2023
➡️Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin Belgesine sahip sığınmacılar, bulundukları şehir dışında ikamet edememektedir. pic.twitter.com/1tJlBTXiiv
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