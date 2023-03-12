Geçen yıl MASAK'a 425 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerinden yapılan derlemeye göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme görevlerini titizlikle yürütüyor.

MASAK'a 2022 yılında toplam 482 bin 120 kişi hakkında 439 bin 815 bildirim gelirken, söz konusu bildirimlerin 425 bin 322'sini şüpheli işlem bildirimleri, 13 bin 817'sini adli/kolluk araştırma talepleri, 676'sını ise diğer ihbarlar oluşturdu.

Geçen yıl şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler oldu.

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerce 2022 yılında gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildiği görüldü.

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi ve 2022 yılında son 5 yıl içerisindeki en yüksek sayıya ulaşıldı. Geçen yıl içerisinde gerçekleştirilen yükümlülük denetimleri sonucunda, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

MASAK 56 BİN 819 KİŞİYİ ARAŞTIRDI

Öte yandan, 2022 yılı içerisinde 7 bin 139 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bu analizler esnasında 56 bin 819 kişi araştırıldı, 4 bin 940 rapor ve bilgi notu hazırlandı. Rapor ve bilgi notlarıyla toplam 31 bin 650 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular suçla mücadele eden adli veya kolluk makamlarına ve bunların yanında konuyla ilgili inceleme veya denetleme yapmaya yetkili olan diğer idari kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili olarak da toplam 346 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve bu dosyalar kapsamında 17 bin 37 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar neticesinde 303 analiz raporu ve bilgi notu ile 49 "Suçtan Elde Edilen Değer Raporu" düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi.

FAALİYETLER İÇİN 49 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 395 kişi, aklama suçu incelemeleri sonucunda ise 101 kişi olmak üzere toplam 496 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Geçen yıl 96 farklı ülke mali istihbarat birimleri toplam 711 kez bilgi talebinde bulundu, 47 farklı ülke mali istihbarat biriminden toplam 82 kez bilgi talebi geldi. Bununla birlikte, aynı dönemde içerisinde 44 farklı ülke mali istihbarat birimi, talebe bağlı olmaksızın toplamda 219 kez finansal istihbari bilgi paylaşımında bulundu.

MASAK'ın faaliyetleri için 2022 yılında 24 milyon 686 bin lira bütçe ayrılırken, bu yıl için söz konusu tutar 49 milyon 461 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu faaliyetlerin sürdürülmesi için 2024 yılında 59 milyon 399 bin lira, 2025 yılı için de 67 milyon 877 bin lira harcanması öngörüldü.