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28 Mart 2024 Perşembe 12:15:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 12:15:00

Geceleri nüfusu on binleri geçen mahallede 83 seçmen oy kullanacak

Kaynak: DHA

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Antalya'nın Kaleiçi semtinde bulunan, eğlence mekanları nedeniyle geceleri nüfusu on binleri geçen Tuzcular Mahallesi'nde 83 seçmen, 3 muhtar adayını oylayacak.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı gün kala, Antalya'nın 913 mahallesinde muhtar adayları seçime yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Kentin tarihi Kaleiçi semtinde bulunan Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular mahallelerinde muhtar adayları seçmen karşısına çıkacak.

Tuzcular Mahallesi, eğlence mekanları ve otellerin yoğunluğu nedeniyle geceleri on binlerce kişiyi ağırlayan 4 mahallenin başında geliyor. 4 mahallenin seçmen sayısı oldukça düşük.

Tuzcular Mahallesi'nde 83 seçmen, Selçuk Mahallesi'nde 87 seçmen, Barbaros Mahallesi'nde 124 seçmen, Kılınçarslan Mahallesi'nde ise 318 seçmen bulunuyor.

Seçmen sayısının en düşük olduğu Tuzcular Mahallesi'nde, mevcut muhtar Uğur Çetin ile birlikte 3 aday yarışacak.

"NÜFUS GECELERİ ON BİNLERİ GEÇİYOR"

8 aza, kendisi ve eşininkiyle birlikte 10 oyun garanti olduğunu belirten Muhtar Çetin, "Mahalleliyle aramız çok iyi. Yaptığımız hizmeti de görüyorlar. Tuzcular Mahallesi'nin yerlisiyim. Bu mahalleler geceleri çok kalabalık. Çevre ilçelerden bile gelenler oluyor. Nüfus geceleri on binleri geçiyor. Sabahlara kadar eğlence mekanları açık oluyor" dedi.

Mahalleli de mevcut muhtar Çetin'den memnun olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Batuhan Şen, "Muhtarımın kazanmasını istiyorum. Yaptığı çalışmalardan memnunum. Her aradığımızda telefonlarımıza da bakıyor. Tüm sorunlarımızla ilgileniyor" dedi.

Sezai Yıldız da çalışmalardan memnun olduğunu anlatarak, "Çevrede çok çöp vardı ve çok gürültü oluyordu eğlence mekanlarında. Muhtarımız hepsini çözüme kavuşturdu" diye konuştu.

Etiketler : antalya 31 mart yerel seçim
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