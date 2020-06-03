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03 Haziran 2020 Çarşamba 14:16:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 14:16:00

Gebze'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na otobüs seferleri yarın başlayacak

Kaynak: AA

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a ait Hat 250G, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs seferleri, yarından itibaren yeniden başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karşılıklı toplam 36 sefer gerçekleştirecek otobüs, Gebze bölgesinde ikamet eden vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

Gebze otogarından ilk seferini saat 05.30'da gerçekleştirecek Hat 250G, son seferini saat 22.30'da yapacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise ilk seferin saat 06.30'da yapılacağı hatta, son sefer saat 22.30'da gerçekleştirecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na aktarmasız yolcularını ulaştıran Hat 250G, "ekspres" yolculukla hızlı, güvenli ve sağlıklı seyahat imkanı sunacak.

Toplam 7 durakta durup yolcu alarak yoluna devam edecek otobüs, Gebze bölgesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam edecek.

UlaşımPark, sefere çıkan tüm araçlarına gün sonunda dezenfeksiyon sağlıyor.

Havalimanında çalışan hatlarında her gün dezenfeksiyon yapan UlaşımPark, bunun haricinde gün içerisinde de araçta fazladan temizlik kontrolü yapıp, yolcuların daha sağlıklı seyahat etmelerini sağlayacak.

Hat 250G'nin sefer saatleri ve güzergah bilgisine "www.e-komobil.com" ve "www.kocaeli.bel.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmet veren ve 1 Haziran'da faaliyetine yeniden başlayan Hat 250'nin sefer saatleri de artırıldı.

Hat 250, yarından itibaren saatte bir olmak şartıyla 42 sefer yapacak.

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