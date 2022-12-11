VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı rekor sürede tamamlandı
İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
MSB'den operasyonlara destek veren helikopter pilotlarına ilişkin paylaşım
Festivali açtılar
THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Milyonluk anlaşma
Ehliyetine iki yıl el konuldu
Resesyon endişeleri arttıkça başta ABD teknoloji şirketlerinde olmak üzere işten çıkarma dalgası gen...
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi
Ukrayna'da cephedeki askerler, arazi araçları sürüş eğitiminden geçiyor
Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak
Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona erecek
Ticaret Bakanlığı teşvik ve desteklerle ihracatta 'Türk malı' imajına katkı sağlıyor
Ustaları andı
Almanya'da sokakta yaşayanlar için kış yardımları artırıldı
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Aile, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Setlere ara vermedi
Enerjik Şimal
MEB'den bir okul müdürünün sosyal medya paylaşımına soruşturma
Togg, TBMM'de! Bakan Varank: Mart ayında araç satışlarına başlanacak
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
11 Aralık 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 13:30:00

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı rekor sürede tamamlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'mızda 2 TBM ile başlattığımız 6 bin 830 metrelik TBM kazılarını, aralıksız çalışmayla 18 ay gibi rekor sürede bitirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattının hizmet verdiğini, bunun 312,2 kilometresinin Bakanlıkça işletildiğin kaydetti.

Bakanlık tarafından yapımı sürdürülen 11 proje bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, toplam 147,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattında inşaatın devam ettiğini belirtti.

Bu projelerden birinin de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"14 Haziran 2021'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'mızda 2 TBM ile başlattığımız 6 bin 830 metrelik TBM kazılarını, aralıksız çalışmayla 18 ay gibi rekor sürede bitirdik. Hattımızda 15,4 kilometre uzunluğundaki tünel kazılarını tamamladık. Proje ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki kara yolu bağlantısına alternatif bir tercih oluşturarak ulaşım ağını geliştireceğiz. Metro hattı, Gebze Gar İstasyonu ile Marmaray'ın Gebze İstasyonu'na ve Adliye İstasyonu ile Sabiha Gökçen Metro Hattı'na entegre olacaktır."

EKONOMİK KAZANÇ 2,7 MİLYAR AVRO OLACAK

Karaismiloğlu, ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli olmasının yanında ekonomiye de katkı sağlayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Metro hattının tamamlanmasıyla 2022-2047 yılları arasındaki kara yolu bakım ve işletme kazancı 356 milyon avro, trafik kazalarının engellenmesi sonucu elde edilen kazanç 7,5 milyon avro, dışsal fayda (hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği) 9,5 milyon avro, zaman kazancı 2,3 milyar avro olmak üzere metro hattının 25 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 2,7 milyar avro olacak. Hatta kullanılacak trenlere de yüzde 60 yerlilik şartı getirirken, trenler tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun tasarlanacak. Ayrıca sözleşme kapsamında, OSB İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, toplam 92 bin 984 metrekare alan üzerinde 17 metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediliyor."

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Son bir yılda mega projelerin açılışına imza attıklarını belirten Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı, Gaziray, Eğiste Viyadüğü gibi daha nice dev projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. 2023 yılı ise Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü olmasının yanı sıra 20 senedir inşa ettiğimiz dev eserlerle Türkiye'mizin geleceğinin, Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : adil karaismailoğlu gebze darıca sahil metro
İlk bölümü kızıyla izledi

İlk bölümü kızıyla izledi
Masum kız gitti vamp kadın geldi

Masum kız gitti vamp kadın geldi
Tapılası bir kadın değilsin

Tapılası bir kadın değilsin
Hissettiği gibi yaşadı desinler

Hissettiği gibi yaşadı desinler
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Sahnede ışıldadı

Sahnede ışıldadı
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Melisa'ya yılbaşı ağacı

Melisa'ya yılbaşı ağacı
Neşeli program

Neşeli program

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX