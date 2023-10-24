Gazze'ye yardım taşıyan 2 uçak daha Mısır'a ulaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün uçuşu planlanan 4 uçaktan 2'si bu sabah Mısır El Ariş Havalimanı'na ulaştı. Ayrıca tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörlerden oluşan 2 uçağın daha yarın Gazze için Mısır'a uçuşu planlanıyor. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor, devamı var." ifadelerini kullandı.

DÜN UÇUŞU PLANLANAN 4 UÇAKTAN 2'Sİ BU SABAH MISIR El Ariş Havalimanı'na ulaştı.



Ayrıca; tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörlerden oluşan 2 uçağın daha YARIN GAZZE İÇİN Mısır'a uçuşu planlanıyor. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor. Devamı var. pic.twitter.com/sLuFsFluQS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2023