Gazze'ye yardım taşıyan 2 uçak daha Mısır'a ulaştı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörler taşıyan 2 uçağın Mısır'a ulaştığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün uçuşu planlanan 4 uçaktan 2'si bu sabah Mısır El Ariş Havalimanı'na ulaştı. Ayrıca tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörlerden oluşan 2 uçağın daha yarın Gazze için Mısır'a uçuşu planlanıyor. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor, devamı var." ifadelerini kullandı.
DÜN UÇUŞU PLANLANAN 4 UÇAKTAN 2'Sİ BU SABAH MISIR El Ariş Havalimanı'na ulaştı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2023
Ayrıca; tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörlerden oluşan 2 uçağın daha YARIN GAZZE İÇİN Mısır'a uçuşu planlanıyor. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor. Devamı var. pic.twitter.com/sLuFsFluQS
- Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
- DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
- Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
- BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
- BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"