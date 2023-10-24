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24 Ekim 2023 Salı 12:50:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 12:50:00

Gazze'ye yardım taşıyan 2 uçak daha Mısır'a ulaştı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörler taşıyan 2 uçağın Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün uçuşu planlanan 4 uçaktan 2'si bu sabah Mısır El Ariş Havalimanı'na ulaştı. Ayrıca tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörlerden oluşan 2 uçağın daha yarın Gazze için Mısır'a uçuşu planlanıyor. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor, devamı var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca gazze yardım uçak
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