Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye ulaşan Türk ekiplerinin Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladığını, bundan sonraki süreçte yaralı ve hasta Filistinlilere yerinde sağlık hizmeti verileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz. pic.twitter.com/bH9lpNSc56— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 29, 2023
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