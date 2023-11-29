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Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
29 Kasım 2023 Çarşamba 11:46:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 11:46:00

Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye ulaşan Türk ekiplerinin Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladığını, bundan sonraki süreçte yaralı ve hasta Filistinlilere yerinde sağlık hizmeti verileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sahra hastanesi gazze fahrettin koca
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