VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan dikkat çeken ABD mesajı: İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 40. gününde: 11 bin 320 kişi şehit oldu
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
BM'den Gazze açıklaması
Bakan Ersoy duyurdu: Turizm geliri 2023'te 42 milyar dolar oldu
Zimbabve'de katliam gibi trafik kazası: 22 kişi öldü
15 Kasım 2023 Çarşamba 15:49:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 15:49:00

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığına ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 14.15'te Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 10 uçak ile yaklaşık 230 ton insani yardım malzemesini Mısır'a ulaştıran Türkiye, sağlık personelini de bölgeye gönderdi.

Türkiye'nin, ilaç, tıbbi cihaz, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf malzeme dahil 50 konteyner ve 660 ton malzeme taşıyan gemisi de El Ariş Limanı'na ulaşmıştı.

Etiketler : türkiye gazze sağlık personeli tıbbi malzeme
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX