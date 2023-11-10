Gazze'ye sağlık malzemeleri taşıyacak gemi İzmir'den yola çıktı

İzmir Alsancak Limanı'na önceki gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, limandan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını dile getirmişti.

Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı



Gazze'deki hasta ve yaralı kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletme amacıyla Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle yakın iş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.



Bilindiği üzere,... pic.twitter.com/FmQJVASgyG