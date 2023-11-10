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10 Kasım 2023 Cuma 08:28:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 08:28:00

Gazze'ye sağlık malzemeleri taşıyacak gemi İzmir'den yola çıktı

Kaynak: AA

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Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi, İzmir'den hareket etti.

İzmir Alsancak Limanı'na önceki gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, limandan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını dile getirmişti.

Etiketler : türkiye gazze sağlık malzemeleri gemi
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