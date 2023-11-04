Gazze'ye 47 tır yardım daha ulaştı
Kaynak: AA
Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne 47 yardım tırının daha giriş yaptığını bildirdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Kızılayının, içerisinde gıda, tıbbi malzeme ve çadır bulunan 47 yardım tırını Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırdığı duyuruldu.
Gazze'ye şu ana kadar 421 yardım tırının geldiği belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise halen izin verilmediği ifade edildi.
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