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04 Kasım 2023 Cumartesi 02:45:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 02:45:00

Gazze'ye 47 tır yardım daha ulaştı

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne 47 yardım tırının daha giriş yaptığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Kızılayının, içerisinde gıda, tıbbi malzeme ve çadır bulunan 47 yardım tırını Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırdığı duyuruldu.

Gazze'ye şu ana kadar 421 yardım tırının geldiği belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise halen izin verilmediği ifade edildi.

Etiketler : gazze yardım filistin kızılayı
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