Gazze'ye 24 saatte 250'den fazla saldırı
Kaynak: IHA
İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları 21. gününde devam ederken son 24 saatte 250'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 250'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusu, çatışmaların 21. gününde Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri dün gece Hamas'ın Han Yunus Taburu Komutanı Madhat Mubaşir'in öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mübaşir'in keskin nişancı saldırılarında yer aldığını ve İsrail kasabalarına karşı kullanılan büyük patlayıcılardan sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 250'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
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