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09 Kasım 2023 Perşembe 03:27:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 03:27:00

Gazze'ye 187 tır insani yardım daha ulaştı

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 297 yardım tırı daha girdiğini belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 8 Kasım'da 81, 9 Kasım'da 106 olmak üzere toplam 187 tır insani yardımı ve Kuveyt'ten gönderilen 5 ambulansı teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, yakıt girişine izin verilmediği belirtilerek tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 756 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

Etiketler : Filistin yardım Gazze
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