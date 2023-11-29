Türkiye'den Gazze için insani sağlık koridoru: Hasta ve yaralı 23 Filistinli Ankara'da

Türkiye'den Gazze için insani sağlık koridoru: Hasta ve yaralı 23 Filistinli Ankara'da

Gazze'den çıkarılan aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçak getirilen 23 hastanın sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 7 kişilik uzman sağlık personelince takip edildi.

Hastalar, Etimesgut Havalanı'nda hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilecek.

Türkiye, Gazze'deki hasta ve yaralıların tedavisi için oluşturduğu 'insani sağlık koridoru' kapsamında 23 Filistinliyi Ankara'ya getirdi.

Bakan Koca'dan açıklamalar;

23 hastamız ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerden oluşuyor.

