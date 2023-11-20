Gazzeli hastalar Türkiye'ye getirildi
Kaynak: AA
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi. Hastaların, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde tedavi altına alınması planlanıyor.
İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçiyi taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak Ankara'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'de tedavi görecek hastaların tahliyesi için El Ariş'ten kalkan A400M uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
Hastaların, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde tedavi altına alınması planlanıyor.
Gazze'den çıkarılarak Mısır'a getirilen hastalardan 27'si, 13 refakatçisiyle Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü Türkiye'ye getirilerek, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
- İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
- Şile'yi fırtına ve sel vurdu... Hasar tespit çalışmaları yapılıyor
- Kabine Toplantısı başladı
- İYİ Parti'de Ümit Dikbayır krizi... Disipline sevk edildi
- Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
- Düzensiz göçmenler ülkelerine gönderildi