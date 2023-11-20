Gazzeli hastalar Ankara'da! Türkiye'den yardım eli
Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçinin bulunduğu, El Ariş'ten havalanan MSB'ye ait uçak, Etimesgut Askeri Havalimani'na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:İsrail Sağlık Bakanı ile yeni hasta tahliyelerini konuştukGazzeli misafirlerimizin tedavileri Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilecektir.
HASTALAR TEDAVİ ALTINA ALINACAK
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından kanser tedavisine devam edemeyen 27 hasta geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Mısır koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise El-Ariş Havalimanında yaptığı açıklamada, olabildiğince hastayı Türkiye'ye getirme çabası içerisinde olduklarını ifade etmişti. Bu çerçevede Türkiye ile Mısır Koordinasyonunda yürütülen tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye bugün 61 hasta ve beraberinde 49 refakatçiyi taşıyan A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.
Öte yandan, Türkiye ile Mısır koordinasyonda tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye getirilen hastalara refakat etmek üzere 10 kişilik sağlık ekibi uçak içerisinde yerini aldı.
Askeri uçakla getirilen 61 hastayı hastaneye sevk edecek olan kara ambulansları ise havalimanında hazır olarak bekledi.
Hastaların, Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alınacakları öğrenildi.
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