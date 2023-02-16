Gazzeli çocuklardan dayanışma gösterisi

Gazze'deki Filistinli çocuklar ve aileleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Filistin Vakıflar Bakanlığı'na bağlı Genel Zekat İdaresince, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'deki şubesinin önünde düzenlenen gösteriye onlarca çocuk katıldı.

Filistinli çocuklar, üzerinde Türkçe "Türkiye ve Filistin halkı tek kan tek din", "Siz bizim kalbimizde gönlümüzdesiniz", "Türkiye eskisinden daha güçlü ve daha güzel olacak" mesajlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan çocuklardan biri, kumbarasında biriktirdiği parayı, İHH'ya teslim ederek depremzede çocuklara bağışladı.

"GAZZE'DEN SEVGİ VE DESTEK MESAJI GÖNDERİYORUZ"

Gösteriye katılan çocuklardan Abdurrahman Ahmed, "Bugün, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımlarda yaralanan çocuklarla dayanışmak için buradayız." dedi.

Ahmed, "(Türkiye ve Suriye'deki) İki halka da kalbimizin sizinle olduğunu söylüyoruz ve onlara Gazze'den sevgi ve destek mesajı gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Dayanışma gösterisini düzenleyenlerden İnşirah Bedvan da, "Bu etkinlik, Filistinlileri içinde bulundukları tüm kritik durumlarda yalnız bırakmayan Türk devleti ile dayanışmamızın göstergesidir." diye konuştu.