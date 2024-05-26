Gazzeli çocuklara Kızılay morali

Türk Kızılay'ın Gazze'deki yerel ekipleri, yardım kolilerinden çıkan Kızılay maden suyuyla kokteyl hazırlayarak çocukları mutlu etti. Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çocukların mutlu anlarının görüntülerine yer verilerek, "İyiliğin olduğu yerde umutlar asla tükenmez. Gazze'den gelen bu video hepimizi çok mutlu etti. Gazzeli Mokhtar, yardım kolimizden çıkan Kızılay maden suyu ile kokteyl yaparak içinde bulundukları bu en karanlık zamanlarda çocukların yüzünü güldürdü" ifadeleri kullanıldı.