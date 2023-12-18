Gazzeli 102 hasta ve yaralı, refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'dan uçakla getirilecek 102 Gazzeli hasta ve yaralının refakatçileriyle Türkiye'ye tahliye edileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır'dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır'dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor. pic.twitter.com/VIa7JwN7No— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2023
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