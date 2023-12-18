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18 Aralık 2023 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 16:00:00

Gazzeli 102 hasta ve yaralı, refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'dan uçakla getirilecek 102 Gazzeli hasta ve yaralının refakatçileriyle Türkiye'ye tahliye edileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır'dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca gazzeli hasta yaralı refakatçi türkiye
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