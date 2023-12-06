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Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı yurda döndü
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06 Aralık 2023 Çarşamba 04:20:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 04:20:00

Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı yurda döndü

Kaynak: İHA

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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakınları Kahire'den kalkan uçakla İstanbul'a getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 68 Türk vatandaşı ve aile yakınlarının yer aldığı kafile Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla İstanbul'a getirildi.

Vatandaşları Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve AFAD yetkililerinin yan ısıra yakınları da karşıladı.

Kahire'den gece saatlerinde kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 02.00 sıralarında İstanbul'a indi.

Gelen vatandaşlar pasaport kontrolünün ardından AFAD görevlileri tarafından otellere yerleştirilmek üzere tahsis edilen araçlara bindirildi.

Havaalanından çıkan bazı vatandaşları karşılayan yakınları sevinç gözyaşları ile yakınlarına sarıldı.

Etiketler : Gazze tahliye İstanbul
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