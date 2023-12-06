Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı yurda döndü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 68 Türk vatandaşı ve aile yakınlarının yer aldığı kafile Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla İstanbul'a getirildi.

Vatandaşları Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve AFAD yetkililerinin yan ısıra yakınları da karşıladı.

Kahire'den gece saatlerinde kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 02.00 sıralarında İstanbul'a indi.

Gelen vatandaşlar pasaport kontrolünün ardından AFAD görevlileri tarafından otellere yerleştirilmek üzere tahsis edilen araçlara bindirildi.

Havaalanından çıkan bazı vatandaşları karşılayan yakınları sevinç gözyaşları ile yakınlarına sarıldı.