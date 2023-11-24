Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor
Kaynak: AA
Gazze'den Mısır'a geçtiği belirtilen Türk vatandaşlarının ve aile yakınının bugün İstanbul'a ulaşması planlanıyor.
Gazze'den Mısır'a geçtiği belirtilen 100 Türk vatandaşı ve aile yakınının bugün İstanbul'a ulaşması planlanıyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti.
Mısır'da bulunan 100 vatandaş ve aile yakınının bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
Bugün daha fazla Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.
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