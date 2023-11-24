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24 Kasım 2023 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 07:30:00

Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor

Kaynak: AA

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Gazze'den Mısır'a geçtiği belirtilen Türk vatandaşlarının ve aile yakınının bugün İstanbul'a ulaşması planlanıyor.

Gazze'den Mısır'a geçtiği belirtilen 100 Türk vatandaşı ve aile yakınının bugün İstanbul'a ulaşması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti.

Mısır'da bulunan 100 vatandaş ve aile yakınının bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Bugün daha fazla Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.

Etiketler : gazze mısır türk
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