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Gazze'deki yıkım 2. Dünya Savaşı'na benzetildi: "Yeniden inşa on yıllar sürecek"
30 Aralık 2023 Cumartesi 23:35:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 23:35:00

Gazze'deki yıkım 2. Dünya Savaşı'na benzetildi: "Yeniden inşa on yıllar sürecek"

Kaynak: AA

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WSJ, Gazze'deki yıkımı 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yaşananlara benzetti. Söz konusu saldırılarda Bizans döneminden kalma kiliseler, tarihi camiler, fabrikalar, binalar, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, elektrik ve su kaynaklarının da telafisi mümkün olmayan hasarlar aldığına dikkati çekilen haberde, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastanenin çoğunun kapandığı ve sadece 8 sağlık merkezinin hasta kabul ettiği belirtildi.

The Wall Street Journal gazetesi (WSJ), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının yol açtığı yıkımı, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yaşananlara benzetti.

Savaş bölgelerinin dış dünyaya kapalı olması nedeniyle uzmanlar bölgedeki hasarları uydu görüntüleriyle tespit ederken, New York Şehir Üniversitesi ve Oregon Eyalet Üniversitesinden uzmanlar benzeri bir incelemenin ardından Gazze'deki yıkımın bilinenden fazla olabileceğini belirtti.

WSJ'nin haberinde ise aralık ortası itibarıyla İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 29 bin bombardıman ve topçu atışı yaptığı, bu saldırılarda evlerin yaklaşık yüzde 70'nin hasara uğradığı ya da yıkıldığı kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda Bizans döneminden kalma kiliseler, tarihi camiler, fabrikalar, binalar, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, elektrik ve su kaynaklarının da telafisi mümkün olmayan hasarlar aldığına dikkati çekilen haberde, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastanenin çoğunun kapandığı ve sadece 8 sağlık merkezinin hasta kabul ettiği belirtildi.

Haberde Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin (2,2 milyon) evlerini terk ettiği vurgulanarak, saldırılarda 21 binden fazla kişinin öldüğü ve Gazze Şeridi'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yaşanan yıkıma benzer bir duruma maruz kaldığının altı çizildi.

Ayrıca, haberde, Chicago Üniversitesinden siyaset bilimci ve hava bombardımanı tarihi kitabının yazarı Robert Pape'nin "Gazze, tarihe Dresden ve bombalanan diğer ünlü şehirlerle birlikte geçecek." ifadesine yer verildi.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI ONLARCA YIL ALABİLİR

WSJ'ye konuşan, Kent Eyalet Üniversitesinden Yardımcı Doçent He Yin ise İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de tarım alanlarının yüzde 20'si zarar gördüğünü ileri sürdü.

Haberde, Dünya Bankasının 12 Aralık'ta paylaştığı raporuna göre, İsrail'in saldırılarında sağlık tesislerinin yüzde 77'si, parklar, mahkemeler ve kütüphaneler gibi kamu binaları ve alanlarının yüzde 72'si, telekomünikasyon altyapısının yüzde 68'i ve kuzeydeki sanayi bölgesinin neredeyse tamamının yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin 2004-2010 yıllarında Irak'ta 3 bin 678 bomba attığı ifade edilen haberde, İsrail'in ise 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 29 bin bomba attığına dikkat çekildi.

Gazze'nin maruz kaldığı saldırı ve yıkımların bilinenden fazla olduğu kaydedilen haberde, Londra'daki Kingston Üniversitesinden çatışma uzmanı Caroline Sandes'in "En iyi senaryoda (Gazze'nin inşası) onlarca yıl alabilir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Gazze Filistin 2. Dünya Savaşı
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