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Gazze'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
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18 Kasım 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 17:15:00

Gazze'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesinin başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesinin başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi Mısır'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Gazze'deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştı. Bilahare, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı.

Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi.

Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir.

Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir.

Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz.

Öte yandan, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze'den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir."

Etiketler : Türk vatandaşları gazze tahliye
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